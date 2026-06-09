Обнаженные активистки вышли на митинг против насилия над детьми в центре Парижа

Массовые митинги против насилия над детьми прошли во Франции

Обнажившиеся активистки и тысячи протестующих вышли на улицы французских городов, чтобы потребовать от властей защиты детей от насилия и реформы судебной системы. Об этом сообщила телекомпания BFM TV.

К массовым митингам привела трагическая гибель маленькой девочки Лианны. Она стала жертвой рецидивиста, при этом родители француженки до его нападения пытались получить помощь полиции. Местное руководство обращение замяло, преступник остался на воле и довел дело до конца.

Бездействие властей привело французов в ярость. Протесты прокатились по 160 городам страны. Активисты требуют немедленной отставки министра внутренних дел.

Наиболее крупные беспорядки прошли в Париже, Лионе, Оше и Ажене. Собравшиеся скандировали «Правосудие, очнись!», и «Никогда больше!»

Во французской столице полиция попыталась запретить митинг у здания Министерства юстиции на Вандомской площади. Около тысячи человек проигнорировали требования властей и прорвались к ведомству. Здесь к ним примкнули известные французские актрисы и телеведущие.

Под окнами министерства несколько активисток сняли с себя одежду и начали скандировать лозунги с требованием наказать виновных. Всего в Париже на улицы вышли около 3000 человек.

Массовые митинги проходят во Франции регулярно. В прошлом году французы по всей стране призывали «заблокировать все».