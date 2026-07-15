Митинг против ВСУ на Дне взятия Бастилии прошел в Париже

В центре Парижа прошла акция протеста с участием около 600 человек. Они выступили против участия представителей Вооруженных сил Украины в параде по случаю Дня взятия Бастилии. Об этом сообщило РИА «Новости» .

Французов возмутило, что украинские военные, прославлявшие нацизм, приглашены на праздничное мероприятие. Они устроили митинг против гостей из ВСУ.

«Не должно быть Украины с [президентом Владимиром] Зеленским <…>, а также представителей украинской армии, о которых известно, что они связаны с крайне экстремистскими, а то и неонацистскими элементами», — сказал журналистам один из организаторов акции, лидер партии «Патриоты» Флориан Филиппо.

Ранее Зеленский прибыл в Париж на саммит «коалиции желающих». Его нежное приветствие в адрес президента Франции Эммануэля Макрона вызвало пересуды в соцсетях.