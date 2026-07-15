Сотни парижан вышли на улицы в знак протеста против ВСУ на Дне взятия Бастилии
Митинг против ВСУ на Дне взятия Бастилии прошел в Париже
В центре Парижа прошла акция протеста с участием около 600 человек. Они выступили против участия представителей Вооруженных сил Украины в параде по случаю Дня взятия Бастилии. Об этом сообщило РИА «Новости».
Французов возмутило, что украинские военные, прославлявшие нацизм, приглашены на праздничное мероприятие. Они устроили митинг против гостей из ВСУ.
«Не должно быть Украины с [президентом Владимиром] Зеленским <…>, а также представителей украинской армии, о которых известно, что они связаны с крайне экстремистскими, а то и неонацистскими элементами», — сказал журналистам один из организаторов акции, лидер партии «Патриоты» Флориан Филиппо.
Ранее Зеленский прибыл в Париж на саммит «коалиции желающих». Его нежное приветствие в адрес президента Франции Эммануэля Макрона вызвало пересуды в соцсетях.