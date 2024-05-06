Захарова задалась вопросом о состоянии Макрона после его заявлений | 360°

06 мая 2024, 21:19
Захарова задалась вопросом о состоянии Макрона после его заявлений
Захарова нашла противоречие в заявлениях Макрона об отсутствии войны с Россией
Состояние президента Франции Эммануэля Макрона заинтересовало официального представителя МИД России Марию Захарову после его заявлений о состоянии отношений Москвы и Парижа. Об этом она сообщила в своем Telegram-канале.
«В каком тогда состоянии находится французский президент, делающий столь противоречивые заявления и предпринимающий столь агрессивные шаги?» — написала дипломат.
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о итогам переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином в Париже Макрон заявил о том, что Франция не находится в состоянии войны с Россией или ее народом. Вот только несколько дней назад французский лидер заявлял о готовности послать военных на Украину.
Министерство иностранных дел Франции уже опровергло сообщения зарубежных СМИ об отправке бойцов Иностранного легиона на Украину, назвав подобные материалы частью кампании по дезинформации.
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