Макрон исключил вероятность войны Франции с Россией | 360°

Мир 06 мая 2024, 20:03 Макрон исключил вероятность войны Франции с Россией Макрон: Франция не находится в войне с Россией РИА «Новости»

Читать 360 в

Франция не находится в состоянии войны с Россией или российским народом. С таким заявлением выступил президент европейской страны Эммануэль Макрон на пресс-конференции по итогам переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином в Париже. Трансляция выступления доступна на официальной странице Елисейского дворца в социальной сети X.

Макрон подчеркнул, что продолжающийся конфликт оказывает серьезное влияние на безопасность Евросоюза. Поэтому Франция продолжит оказывать поддержку Украине до обеспечения ее полной безопасности. Такое решение нельзя рассматривать в качестве военных действий против России.

«Мы не находимся в состоянии войны с Россией или русским народом, и у нас нет стремления к смене режима в Москве», — заявил Макрон.

Президент Франции добавил, что в ходе переговоров получил от китайского лидера подтверждение уважительного отношения к территориальной целостности Украины. По мнению Макрона, отношения между его страной и Китаем могут сыграть положительную роль в продвижении этого тезиса на все внешнеполитическое пространство двух государств.

Министерство иностранных дел Франции официально опровергло сообщения СМИ об отправке бойцов Иностранного легиона на Украину. Во внешнеполитическом ведомстве назвали подобные материалы частью кампании по дезинформации.