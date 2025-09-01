Идея Литвы восстановить болота на границе с Белоруссией не нашла отклика в России. Официальный представитель МИД Мария Захарова высмеяла ее в своем Telegram-канале .

«На польско-белорусской границе неспокойно. Гинеколог, [премьер Польши Дональд] Туск и [директор фонда восстановления и охраны болот Литвы Нериюс] Забляукис решают, как ее модернизировать», — заявила она.

Под гинекологом Захарова имела ввиду председателя Еврокомиссии Урсулу фонд дер Ляйен, которая получила медицинское образование и некоторое время работала в гинекологическом отделении университетской клиники Ганновера. Представитель МИД иронично прокомментировала идею Забляукиса использовать природные ресурсы для защиты границ. Он предложил восстановить осушенные болота.

Ранее Туск рассказал, как побывал с фон дер Ляйен на границе с Белоруссией. Служба безопасности предупредила их о возможной встрече с вооруженными белорусскими солдатами.