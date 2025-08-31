Литва задумалась над восстановлением осушенных болот на границе с Белоруссией

Литва планирует восстановить ранее осушенные болота на границе с Белоруссией. Это поможет усилить безопасность страны, заявил директор фонда восстановления и охраны болот Нериюс Забляцкис в эфире LRT .

«Болота могут стать непреодолимым природным препятствием для военной техники. Мы предлагаем правительству запустить программу восстановления ранее осушенных заболоченных территорий», — сказал он.

Также Забляцкис отметил, что около границы изначально было около 60 тысяч гектаров болот, многие из них осушили. На восстановление естественных препятствий может уйти десятилетие, а на проведение работ — до двух тысяч евро за гектар и более.

Спикер призвал Латвию и Эстонию последовать примеру, поскольку у них также имеются подобные территории рядом с Россией и Белоруссией.

