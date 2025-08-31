«Масштабное мышление». В Совфеде высмеяли план Литвы с болотами

Глава комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин иронично прокомментировал планы Литвы заболотить приграничные с Белоруссией для «защиты» страны. Политик поделился своим мнением в Telegram-канале .

Карасин указал на контраст литовских планов и задач, которые пытаются решить в современном мире. Речь идет конфликте на Украине, вопросах геополитической безопасности и будущего искусственного интеллекта.

«Офис Забляцкиса считает наиболее важным заболачивание приграничных с соседями районов страны. Масштабное мышление!» — написал сенатор.

Ранее директор Фонда восстановления и охраны болот Нериюс Забляцкис предложил восстановить ранее осушенные болота на границе с Белоруссией для усиления безопасность Литвы. К таким же мерам он призвал Латвию и Эстонию, которые имеют аналогичные территории рядом с Россией и Белоруссией.