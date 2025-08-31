Туск заявил, что они с фон дер Ляйен посетили границу с Белоруссией и выжили

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и польский премьер-министр Дональд Туск провели совместный брифинг на границе с Белоруссией, несмотря на присутствие неподалеку белорусских солдат. Об этом сообщил RMF 24 .

По словам Туска, они направились на польско-белорусскую границу, несмотря на предупреждения службы безопасности о появлении там «белорусских солдат с длинноствольным оружием». И фон дер Ляйен согласилась с ним, что так они якобы покажут «истинную европейскую решимость».

«Спасибо и за этот жест, он не такой уж и частый. Ну и выжили», — отметил Туск.

Во время брифинга фон дер Ляйен также заявила, что Польша станет крупнейшим бенефициаром проекта «Безопасность для Европы». Речь идет об ускорении инвестиций в оборонную промышленность Евросоюза на 150 миллиардов евро (более 14 триллионов рублей).

Ранее лидер партии «Возрождение» Костадин Костадинов сообщил, что жители болгарского города Сопота встретили главу Еврокомиссии протестным митингом. Протестующие назвали ее «нацистской» и требовали, чтобы она покинула страну.