Захарова связала взрыв в Монако с «кровавыми монстрами»

Монако несет ответственность за «кровавых монстров», которых когда-то поддержали. Таким образом официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире радио Sputnik прокомментировала взрыв в княжестве.

«Они в ответе — и в Монако, и не в Монако — за кровавых монстров, которых приручили. Они за них в ответе, пусть они ответственность и несут», — заявила дипломат.

Взрыв прогремел вечером 29 июня. Неизвестный оставил рюкзак на улице Реверен-Пер-Луи-Фолла и сбежал.

Источник AFP в правоохранительных органах подтвердил, что один из пострадавших — проживающий в княжестве украинский бизнесмен и глава группы Alef Вадим Ермолаев. Официально информацию не подтверждали.

Генеральный прокурор Монако Стефан Тибо заявлял, что следователи планируют квалифицировать взрыв как покушение на убийство, а не теракт.