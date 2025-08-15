Захарова пошутила над попытками Зеленского попасть на саммит на Аляску

Официальный представитель МИД России Мария Захарова пошутила над попытками Владимира Зеленского пробраться на саммит президентов РФ и США на Аляске, опубликовав видео с лосем , замеченным недалеко от площадки, где пройдет историческая встреча.

«Зеленский уже не знает, что придумать», — написала она.

Владимир Путин и Дональд Трамп встретятся 15 августа на Аляске. Встреча глав государств начнется на военной базе Элмендорф-Ричардсон примерно в 22:00 — 22:30 по московскому времени.

Присутствие на мероприятии Зеленского, как и остальных представителей киевского режима, не предполагается.

Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров заявлял, что после достижения мира у Зеленского нет шансов удержаться у власти на Украине. Более того, главарю нынешнего режима придется ответить за совершенные преступления.