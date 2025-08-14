Президент Украины Владимир Зеленский не сможет удержаться у власти после достижения мира. Ему придется ответить за все преступления, заявил ТАСС бывший премьер-министр Николай Азаров.

«Нет, конечно. Зеленский должен будет отвечать за все те преступления, которые он совершил, незаконно находясь на посту президента Украины», — сказал он.

На смену режима, по мнению Азарова, потребуется время. Он заявил, что Россия и США смогли бы обеспечить переходный период, во время которого восстановится конституционность, появятся условия для свободных выборов и ликвидируются тайные тюрьмы.

Ранее Азаров предупредил, что после завершения конфликта внешний долг страны составит 185 миллиардов долларов. Из-за тяжелой ситуации в экономике 68% украинцев растратили сбережения, их зарплат хватает только на оплату ЖКУ и продукты.