В Белом доме раскрыли время начала встречи Путина и Трампа на Аляске

Встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа состоится в пятницу в 11:00 по местному времени (22:00 по московскому). Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на опубликованный Белым домом график американского лидера.

Документ показал, что в 17:45 по местному времени (04:45 субботы по московскому) Трамп вылетит из Анкориджа в Вашингтон.

Лидеры встретятся на Аляске 15 августа. Это будет первый саммит президентов США и России с июня 2021 года, где Путин лично увиделся в Женеве с действующим тогда главой Штатов Джо Байденом.

Перед началом переговоров президенты выступят с краткими заявлениями. Уже после диалога начнется совместная пресс-конференция.

Ранее сайт Alaska Landmine сообщил, что на базе Элмендорф-Ричардсон на Аляске, где пройдет встреча политиков, заметили истребители F-35.