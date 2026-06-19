Захарова предложила ЕС вернуться к голубиной почте

Идея Евросоюза создать отдельный дипломатический канал с Россией выглядит странно на фоне работы европейских послов в Москве. На это указала официальный представитель МИД Мария Захарова в телеграм-канале .

«А послов своих они в Москве зачем тогда держат? Или это намек на возвращение к голубиной почте?» — написала она.

Так Захарова прокомментировала заявление главы Евросовета Антониу Кошты о необходимости создания отдельного канала связи с Москвой. Европейский политик говорил, что такой формат позволил бы ЕС напрямую доносить до российской стороны свои позиции и получать ответные сигналы без посредников.

Ранее официальный представитель МИД России высмеяла языкового омбудсмена Украины Елену Ивановскую, которая регулярно штрафовала одесский театр «Маски» за использование русского языка. Дипломат посоветовала ей начать искать еще и русские буквы.