Официальный представитель российского МИД Мария Захарова призвала президента Молдавии Майю Санду заплатить за газ, вместо того чтобы рассказывать якобы о шантаже со стороны России. Такое заявление она сделала на брифинге .

«Деньги пора заплатить за то, чем пользовались. И не придумывать никакие сказки про то, что их кто-то шантажирует», — подчеркнула дипломат.

Ранее Молдавия ввела режим ЧП из-за возможного прекращения транзита российского газа через Украину. При этом сама страна отказалась признавать долг перед «Газпромом» в 709 миллионов долларов.

Политолог Юрий Светов предположил, что энергетический кризис в стране теперь продлится очень долго. Он отметил, что в этом виновато само переизбранное на второй срок руководство Молдавии во главе с Санду, которое вместо того, чтобы развивать страну, пытается объединить ее с Румынией и таким образом войти в состав Евросоюза.