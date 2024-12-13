Молдавию ждет очень продолжительный кризис — в этом виновато руководство республики, заявил в беседе с 360.ru политолог, журналист Юрий Светов. Так он прокомментировал решение молдавского парламента о введении режима ЧП из-за энергокризиса.

«Президент Санду, которую при поддержке Европейского союза продавили на второй срок, не занимается экономическим положением Молдавии и тем, как страна должна развиваться. У нее одна цель — это чтобы Молдавия объединилась с Румынией и оказалась в Евросоюзе», — объяснил Светов.

Раньше в республике была налажена система поставок энергоносителей из России, но команде ЕС нужно участвовать в санкциях и рвать отношения с государством. Кроме того, Молдавия отказывается платить «Газпрому» за голубое топливо, напомнил эксперт.

«Раз не хотите платить, ничего не будет вам. <…> Кризис в Молдавии будет длиться очень долго. Ситуация там изменится только после нашей победы в СВО. <…> Братский народ пусть берет власть в свои руки. Простите, но это старое выражение „каждый народ заслуживает то правительство, которое у него есть“, остается в силе. Выбрали Санду — хлебайте», — заявил специалист.

Он обратил внимание, что Молдавия была советской процветающей республикой с развитой экономикой.

«Все это не нужно, все это заброшено. У них был гигантский рынок сбыта — Российская Федерация. „Нам этого не надо, мы в Европе“. Ну, идите в Европу», — заключил Светов.

Власти Молдавии ввели режим ЧП из-за угрозы кризиса, который может спровоцировать остановка транзита российского газа по территории Украины. Постановление утвердил парламент премьер-министра Дорина Речана.