Молдавия ввела режим ЧП из-за угрозы гуманитарного кризиса

Власти Молдавии ввели чрезвычайное положение из-за угрозы гуманитарного кризиса, который может спровоцировать возможная остановка транзита российского газа по территории Украины. Постановление утвердил парламент премьер-министра Дорина Речана, сообщило РИА «Новости».
«Объявить чрезвычайное положение на всей территории Республики Молдова на 60-дневный период начиная с 16 декабря 2024 года», — говорится в постановлении.
В период введения ЧП распоряжения комиссии по чрезвычайным ситуациям обязательны к исполнению правительственными учреждениями и экономическими агентами.