Молдавия ввела режим ЧП из-за угрозы гуманитарного кризиса

Власти Молдавии ввели чрезвычайное положение из-за угрозы гуманитарного кризиса, который может спровоцировать возможная остановка транзита российского газа по территории Украины. Постановление утвердил парламент премьер-министра Дорина Речана, сообщило РИА «Новости» .

«Объявить чрезвычайное положение на всей территории Республики Молдова на 60-дневный период начиная с 16 декабря 2024 года», — говорится в постановлении.

В период введения ЧП распоряжения комиссии по чрезвычайным ситуациям обязательны к исполнению правительственными учреждениями и экономическими агентами.

Молдавия может остаться без российского газа, если не погасит долг перед «Газпромом». Власти республики отказались признавать долг в 709 миллионов долларов. Власти заявили, что «Газпром» навязал стране несуществующий долг. Молдаван предупредили о «сложной зиме».