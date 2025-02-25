Захарова ответила на извинения Вучича за ошибку при голосовании в ООН

Захарова: народ Сербии любит Россию и не предаст ее

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ответила на сербском языке на извинения президента Сербии Александра Вучича за голосование за украинскую резолюцию в ООН. Свой пост дипломат опубликовала в Telegram-канале.

Захарова написала, что Россия знает, что сербский народ ее не будет предавать. По словам представителя МИД, в РФ слышат отголоски неравнодушных сердец сербов, которые полны поддержки.

Вучич извинился перед гражданами страны за то, что делегация Сербии проголосовала за западную резолюцию по Украине в ООН. Президент назвал произошедшее «серьезной ошибкой».

Генассамблея ООН приняла резолюцию с осуждением России за конфликт на Украине 24 февраля. Документ инициировала Украины и страны Европы. Против резолюции проголосовали Соединенные Штаты, Белоруссия, Израиль и Венгрия.

Украина разработала документ в соавторстве с более чем 50 государствами, за исключением США. Американская сторона внесла альтернативную резолюцию.