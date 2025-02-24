Генассамблея ООН приняла не понравившуюся США резолюцию по Украине

Большинство стран на Генассамблее ООН проголосовали за антироссийскую резолюцию, выдвинутую Украиной и Западом. США документ не поддержали.
Голосование состоялось 24 февраля. За резолюцию выступили 93 государства, против — 18. Еще 65 стран воздержались. Таким образом ГА ООН призвала к деэскалации и мирному урегулированию ситуации на Украине. Организация потребовала от России в одностороннем порядке прекратить боевые действия и вывести войска.
Документ разработала Украина в соавторстве с более чем 50 странами, за исключением США. Американская сторона внесла альтернативную резолюцию, которую временный поверенный Дороти Ши назвала «путем к миру», а не мирной сделкой.
Перед голосованием Штаты призвали отозвать украинскую резолюцию. Газета Financial Times сообщила о напряженном противостоянии в ООН по этому поводу.
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