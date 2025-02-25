Вучич назвал ошибкой голосование Сербии за резолюцию по Украине

Делегация из Сербии проголосовала в Генассамблее ООН за резолюцию по Украине «по ошибке», она должна была воздержаться. Об этом сербский президент Александр Вучич заявил в эфире TV Happy.

«Думаю, что Сербия совершила ошибку, извиняюсь перед гражданами Сербии и несу ответственность. <…> За американскую резолюцию мы проголосовали как надо, воздержались. И по европейской резолюции должны были воздержаться», — отметил он.

По словам Вучича, делегация объяснила свои действия тем, что подтвердила тем самым позицию Сербии по поддержке территориальной целостности Украины.

В понедельник 24 февраля 93 страны проголосовали на Генассамблее ООН за антироссийскую резолюцию, выдвинутую Украиной и Западом. Документ не получил поддержку со стороны Соединенных Штатов. Против резолюции выступили 18 государств, еще 65 воздержались.