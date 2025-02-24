США предложили собственную резолюцию по Украине на Генассамблее ООН

Представитель США Ши не поддержала резолюцию Украины и ЕС в Генассамблее ООН

Подготовленный Украиной и Евросоюзом проект резолюции для утверждения на заседании Генеральной ассамблеи ООН не получил поддержку США. Вместо него временный поверенный в делах страны при организации Дороти Ши внесла на рассмотрение собственный документ.

В своем выступлении Ши заявила, что США подготовили резолюцию, направленную на быстрое урегулирование конфликта и установление прочного мира между Россией и Украиной.

«Это то, что требуется сейчас, и мы призываем все государства-члены, включая Украину и Россию, поддержать нас в этих усилиях. Это заявление Генассамблеи сфокусировано на одной простой идее: мир возможен», — подчеркнула временный поверенный в делах США.

Дипломат добавила, что в связи с подготовкой собственной резолюции просит снять с рассмотрения резолюцию, подготовленную украинской стороной и европейскими странами.

О том, что США потребуют отзыва проекта резолюции Генеральной ассамблеи ООН, подготовленной Украиной и странами Евросоюза, ранее сообщила газета Financial Times.

Источники журналистов уточнили, что американцев не устроил осуждающий Россию характер документа. В их версии резолюции действия двух противоборствующих стран уравняли.