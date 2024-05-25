Потенциальным участникам заявленной как мирной конференции по Украине в Швейцарии необходимо обратить внимание на последнее заявление генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга. Об этом в Telegram-канале написала официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.

Речь идет о предложении руководителя Североатлантического альянса к странам-участницам снять ограничение для украинских военных и разрешить удары по российской территории. Столтенберг пояснил, что из-за увеличения количества боев около границы Украине сложно себя защитить. Внимание на этот призыв обратила Захарова.

«Это полезно знать всем, кого зовут на якобы мирную конференцию в Швейцарии», — написала дипломат.

Захарова не в первый раз отвечает генеральному секретарю НАТО Йенсу Столтенбергу. На минувшей неделе после слов главы Альянса о бессмысленности восстановления Украины после ее поражения официальный представитель МИД заметила, что странам Запада безразлично будущее людей.