Захарова объяснила позицию Столтенберга по отношению к Украине | 360°

Спецоперация 13 мая 2024, 20:54 Захарова объяснила позицию Столтенберга по отношению к Украине Представитель МИД Захарова: Запад не интересует будущее украинцев РИА «Новости»

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Запад потеряет всякий интерес к судьбе украинцев после их поражения, и восстанавливать страну в этом случае он не намерен. Об этом «Известиям» заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Таким образом дипломат прокомментировала заявление генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга о том, что Украину не будет смысла поднимать после окончания конфликта.

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«Будущее Украины интересует исключительно в этом контексте. Будущее же украинцев их не интересует вообще», — подчеркнула она.

По ее словам, Украина стала для Североатлантического альянса инструментом реализации антироссийского курса.

Ранее Столтенберг во время молодежного саммита альянса заявил, что если Украина не одержит верх, то будет «нечего восстанавливать в свободной и независимой Украине».

Он отметил, что главным приоритетом НАТО в отношении Украины на сегодня является поставки оружия.