Столтенберг назвал бессмысленным восстановление Украины | 360°

Спецоперация 13 мая 2024, 19:43 Столтенберг назвал бессмысленным восстановление Украины Генсек НАТО не увидел смысла в восстановлении Украины в случае ее поражения IMAGO/Jürgen Heinrich/Global Look Press / Global Look Press

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Если Украина потерпит поражение, восстанавливать страну не будет смысла. Такое заявление сделал генсек НАТО Йенс Столтенберг во время молодежного саммита Североатлантического альянса, сообщило РИА «Новости».

По его словам, для восстановления Украины после конфликта нужно, чтобы она победила Россию.

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«Если Украина не одержит верх, то будет нечего восстанавливать в свободной и независимой Украине», — пояснил он.

Столтенберг добавил, что сейчас приоритетным направлением является налаживание устойчивого процесса поставок оружия Киеву.

Он отметил, что НАТО будет помогать Украине восстанавливать институты обороны и безопасности, а также поспособствует присоединению страны к альянсу.

Ранее генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг заверил, что НАТО не отправит своих военных на Украину. Он пояснил, что альянс не планирует принимать прямое участие в конфликте.