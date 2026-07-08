Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала обращение Национального олимпийского комитета (НОК) Украины к Международному олимпийскому комитету (МОК) с просьбой пересмотреть решение об отмене санкций против российских спортсменов. Свое мнение она выразила в телеграм-канале .

«В рейхе404 проснулись. Только что грохнули в Монако одного из своих, потом закопали в Киеве тетку какую-то, на которую теракт списали, в НАТОвский общак отправили главаря еще оружия просить — все дела переделали, теперь можно и за спорт взяться», — написала дипломат.

Ранее МОК временно приостановил ограничения в отношении российских атлетов. Как отметила президент МОК Кирсти Ковентри, важно вернуть россиянам возможность соревноваться. В ответ на это НОК Украины призвал МОК вернуть санкции.

Ранее в ФИФА заявили, что обсудят рекомендации МОК в отношении российских спортсменов.