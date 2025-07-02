Захарова назвала причины претензий к офису «Sputnik Азербайджан»

Захарова: Баку никогда не предъявлял претензий к офису «Sputnik Азербайджан»

В Баку применили серьезные меры в отношении сотрудников «Sputnik Азербайджан» не из-за их работы, а по причине каких-то других соображений. Об этом в эфире радио Sputnik заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Очевидно, что это меры, которые предпринимаются исходя из других соображений, опять же, вчера было заявлено об этом послу», — сказала она.

Захарова подчеркнула, что к журналистам этого средства массовой информации ранее не было претензий ни по форме, ни по содержанию их работы.

Полиция Баку задержали журналистов после обысков в редакции «Sputnik Азербайджан» в минувший понедельник, 30 июня. Накануне россиян арестовали на четыре месяца.

Кроме того, Министерство культуры Азербайджана отменило все мероприятия, организованные российскими государственными и частными структурами в конце прошлой недели.