Захарова назвала позорным саммит G7

«Это позорище. <…> Почему это позорище? Потому что абсолютная ненужность формата, который не может ничего», — сказала дипломат.

По ее словам, объединение сегодня ни на что не способно. Оно не справится с мировыми кризисами, экономическими, финансовыми и экологическими проблемами.

Саммит G7 прошел в Канаде. На мероприятии был американский лидер, но он экстренно покинул его из-за конфликта между Ираном и Израилем.

На встрече президент подписал большое соглашение с Великобританией. Кроме того, он заявил, что не намерен вводить новые санкции против России. По его словам, это обойдется в большую сумму для США, поэтому Белый дом дождется результатов переговоров по Украине.

Заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что Трамп на саммите указал европейским лидерам на их место. Он отругал их за негативное отношение к России, отказался вводить санкции и ушел.