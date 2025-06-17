Трамп объяснил нежелание вводить санкции против России

Антироссийские санкции обойдутся США в огромную сумму, поэтому прежде чем их вводить, Белый дом дождется результатов переговоров по Украине. Американский президент Дональд Трамп заявил об этом на саммите G7 в Канаде, сообщило агентство Bloomberg .

Он сказал, что Европа подталкивает США к введению новых ограничений. Трамп же призвал дождаться итогов переговоров между Россией и Украиной, а также решительных действий от самих европейских союзников.

«Мы ждем, чтобы посмотреть, будет ли подписана сделка. <…> Европа говорит это, но они еще этого не сделали. Давайте сначала посмотрим, как они это сделают», — сказал он.

Президент объяснил, что санкции — это не улица с односторонним движением и не просто подписание документа. Ограничения против любой страны, не только России, обернутся для США огромными убытками.

Усилить санкции против России призвал президент Украины Владимир Зеленский. Он сообщил, что обсудит с Трампом на саммите G7 предоставление очередного пакета военной помощи.