Медведев похвалил Трампа за дрессировку «собачек» из G7

Медведев: Трамп поставил G7 на место, отказавшись от новых санкций против РФ

IMAGO/Michael Kappeler/Pool/dts
Фото: IMAGO/Michael Kappeler/Pool/dts/www.globallookpress.com

Американский президент Дональд Трамп на саммите G7 указал европейским лидерам на их место. Такое мнение выразил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в  соцсети X.

«На саммите G7 Трамп поставил европейских собачек во главе с Микроном на место. Молодцы! Он отругал их за то, что они выгнали Россию, отказался обсуждать санкции и ушел», — написал он на английском языке.

По словам Медведева, все уже давно поняли, что «это мертвый клуб». Даже в период, когда российские представители сидели с европейскими — уже тогда западные политики «были зомби».

Ранее Трамп на саммите G7 в Канаде заявил, что пока не станет вводить против России очередные санкции, несмотря на попытки западных стран склонить его к этому.

По словам американского лидера, введение ограничений обойдется в круглую сумму для США, поэтому Белый дом решил дождаться результатов переговоров по Украине.

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