Медведев похвалил Трампа за дрессировку «собачек» из G7

Медведев: Трамп поставил G7 на место, отказавшись от новых санкций против РФ

Американский президент Дональд Трамп на саммите G7 указал европейским лидерам на их место. Такое мнение выразил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в соцсети X .

«На саммите G7 Трамп поставил европейских собачек во главе с Микроном на место. Молодцы! Он отругал их за то, что они выгнали Россию, отказался обсуждать санкции и ушел», — написал он на английском языке.

По словам Медведева, все уже давно поняли, что «это мертвый клуб». Даже в период, когда российские представители сидели с европейскими — уже тогда западные политики «были зомби».

Ранее Трамп на саммите G7 в Канаде заявил, что пока не станет вводить против России очередные санкции, несмотря на попытки западных стран склонить его к этому.

По словам американского лидера, введение ограничений обойдется в круглую сумму для США, поэтому Белый дом решил дождаться результатов переговоров по Украине.