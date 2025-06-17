Трамп экстренно покинет саммит G7 в Канаде

Президент США Дональд Трамп преждевременно покинет саммит «Большой семерки» (G7) в Канаде. Он экстренно вернется в США в связи с конфликтом между Ираном и Израилем, сообщила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт в соцсети X.

Он отметила, что Трамп подписал на саммите G7 крупное торговое соглашение с Великобританией.

«Многое было достигнуто, но из-за происходящего на Ближнем Востоке президент США уезжает после ужина с главами государств», — отметила представительница Белого дома.

По словам Левитт, Трамп вернется в Вашингтон, чтобы успеть решить множество важных вопросов.

Во время визита в Канаду Дональд Трамп призвал всех жителей немедленно покинуть иранскую столицу — Тегеран. Он отметил, что «Иран не может иметь ядерное оружие». Американский лидер также добавил, что у Израиля дела сейчас идут «очень хорошо».