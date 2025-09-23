Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала слова президента Молдавии Майи Санду о возможном наступлении российских войск на Одесскую область с территории республики. Об этом дипломат заявила в беседе с РИА «Новости» .

«Паранойя», — сказала Захарова.

До этого Санду говорила, что в случае победы пророссийских сил на предстоящих парламентских выборах якобы возникнет угроза суверенитету страны, а также откроется путь для нападения ВС РФ на Одесскую область с молдавской территории.

Ранее Захарова высмеяла «демократию по Санду», оценив запрет в Молдавии фильма Леонида Гайдая «Иван Васильевич меняет профессию».

При этом рейтинги Санду в Молдавии очень низкие, а ее партия «Действие и солидарность», по мнению бывшего главы государства Игоря Додона, практически не имеет шансов победить на выборах. Вот она и цепляется зубами за власть, используя внешнюю повестку.