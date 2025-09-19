Лидер Молдавии Майя Санду цепляется зубами за власть, но у ее партии «Действие и солидарность» нет шансов. Об этом РИА «Новости» заявил экс-президент, председатель Соцпартии Игорь Додон.

«У партии „Действие и солидарность“ рейтинг ниже, чем у Майи Санду, у парламентских выборов нет второго тура, ситуация поменялась, шансов получить парламентское большинство у них никаких нет», — подчеркнул он.

Политик заверил, что начнется совсем другая история, как только партия Санду потеряет парламентское большинство. Многие европейские руководители, в том числе президент Франции Эммануэль Макрон, уделяют больше внимания внешней повестке, нежели внутренней.

«Майя Санду делает то же самое, если вы посмотрите, что делают ее кураторы в Европе, она то же самое делает здесь, она просто зубами цепляется за внешнюю повестку», — добавил Додон.

Доцент Финансового университета при правительстве России, бывший замглавы МИД Приднестровья Игорь Шорников ранее заявил, что правящую партию Молдавии ждет сокрушительное поражение на предстоящих выборах.