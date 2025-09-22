Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала запрет фильма Леонида Гайдая «Иван Васильевич меняет профессию» в Молдавии. Дипломат опубликовала пост в Telegram-канале.

«Демократия по Санду», — написала коротко она.

Тем самым Захарова иронично напомнила, как власти страны везде говорят о «демократии» в Молдавии.

Ранее стало известно, что на телевидении в Молдавии запретили показ известной киноленты из-за «милитаристского содержания». Какие именно нашли нарушения в советском фильме не уточнялось.

Согласно законам страны, на телевидении не должны транслировать программы информационного, информационно-аналитического, военного и политического содержания, произведенные не странах ЕС, США и Канаде.

Экс-президент республики Игорь Додон ранее заявил, что Евросоюз готовится к войне с Россией и планирует использовать республику в качестве площадки для противостояния.