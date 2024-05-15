Захарова назвала мемным интервью Санду Дудю | 360°

Мир 15 мая 2024, 14:26 Захарова назвала мемным интервью Санду Дудю Захарова заявила об обрушении рейтинга Санду в Молдавии после интервью Дудю РИА «Новости»

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Президент Молдавии Майя Санду дала интервью блогеру Юрию Дудю* в надежде повысить свой рейтинг перед выборами, но получила обратный эффект. Ее раскритиковали за уклончивые ответы и сделали героиней мемов, заявила на брифинге представитель МИД России Мария Захарова. Об этом сообщила «Звезда».

«Интервью, где встретились два одиночества. Диалог на равных, я бы назвала. <…> Видимо, задумывалось оно как некая предвыборная пиар-акция, которая должна была повысить рейтинг Санду, а на деле все получилось наоборот», — сказала она.

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Захарова заявила, что сначала заявления Санду вызвали у молдаван оторопь, затем насмешки, упреки в некомпетентности и лицемерии. По ее словам, интервью разобрали на десятки мемов.

Главная отличительная черта этой беседы, по ее словам, заключалась в том, что президент не владела фактурой, из-за чего уходила от ответа на многие вопросы или заявляла, что не помнит деталей.

Представитель МИД неоднократно высказывалась против антироссийской политики в Молдавии. Она раскритиковала противоречившие демократии проверки россиян в аэропорту Кишинева и сравнила решения Санду с экспериментами Третьего рейха.

* Юрий Дудь признан иноагентом на территории России.