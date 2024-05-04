«Демократия по Санду». Захарова прокомментировала проверки россиян в аэропорту Кишинева | 360°

Мир 04 мая 2024, 19:11 «Демократия по Санду». Захарова прокомментировала проверки россиян в аэропорту Кишинева Захарова назвала «демократией по Санду» проверки россиян в аэропорту Кишинева Phil Mosley / Unsplash

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Проведение дополнительных проверок россиян в аэропорту Кишинева — это вид «демократии» по представлениям президента Молдавии Майи Санду. Об этом в комментарии «Известиям» заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Демократия по Санду», — заявила российский дипломат.

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Ранее молдавский политик от оппозиционной партии «Шанс» Виктория Шапа пожаловалась на то, что ее несколько часов удерживали в аэропорту Кишинева после возвращения из Москвы. Она также подчеркнула, что в аэропорту задерживают всех прилетевших из российской столицы.

В конце апреля в кишиневском аэропорту попытались задержать главу Гагаузской автономии Евгению Гуцул, которая также вернулась из России.