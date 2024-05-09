Мир 09 мая 2024, 09:55 Эксперименты Третьего рейха. Захарова — о политике президента Молдавии Санду Захарова сравнила политику Санду с экспериментами Третьего рейха РИА «Новости»

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Политику президента Молдавии Майи Санду можно сопоставить с экспериментами Третьего рейха. Такое мнение выразила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Ее слова привел ТАСС.

«Только тогда и там так экспериментировали с национальностью людей, с их языком», — пояснила дипломат.

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Она напомнила, что Третий рейх заставлял газетчиков использовать другой шрифт. В фашистской Германии разделяли людей по категориям в соответствии с принципами евгеники.

То же сейчас происходит в Молдавии, отметила Захарова. Санду, указала дипломат, «переписала людей» по шаблону. Тех, которые подходят, обвела кружочком, остальных выбросила, подытожила она.

В Молдавии начались гонения на пророссийских политиков. Главу Гагаузии Евгению Гуцул обвинили в финансировании запрещенной Кишинево оппозиционной партии «Шор». Это дело рассмотрят в суде 27 мая.