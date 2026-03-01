Захарова нашла в атаке на Иран аналогию с украинскими событиями

Захарова: США использовали переговоры с Ираном как прикрытие перед атакой

Переговоры США с Ираном по ядерному оружию использовались как прикрытие для подготовки удара по стране, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире «Соловьев LIVE». Она провела аналогию с тем, как Украина изображала участие в переговорах с РФ.

«[Киев] истерил просто адски, что нужно ставить на паузу ведение боевых действий, требовал для себя выгодных позиций, прикрывался переговорным процессом. <...> По сути, та же тактика», — заметила дипломат.

ВС США и Израиля ударили по ряду иранских объектов 28 февраля. Соединенные Штаты призвали иранцев к свержению исламского режима. Погибли более 200 человек, есть серьезные разрушения. По информации американского президента Дональда Трампа, в Тегеране погиб верховный лидер Ирана Али Хаменеи.

В ответ на атаку Иран совершил ракетные обстрелы по целям в Израиле и американским военным объектам на Ближнем Востоке. ООН осудила удары по Ирану и призвала к переговорам. МИД России также осудил нападение.