Трамп официально заявил, что Хаменеи мертв

Президент США Дональд Трамп заявил об убийстве верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи. Он опубликовал пост об этом в соцсети Truth Social.

«Хаменеи, один из самых злых людей в истории, мертв», — написал глава Белого дома.

Трамп заявил, что аятолла Ирана не смог избежать американской разведки и высокотехнологичных систем слежения. Хаменеи также не мог ничего сделать, как и другие лидеры, убитые вместе с ним.

Не обошлось и без угроз в адрес Тегерана. Иранское руководство призвали объединиться с народом, а если не согласятся, то мощные и точечные бомбардировки будут продолжаться без перерыва в течение недели или даже больше.

Трамп подчеркнул, что атаки США и Израиля продлятся столько времени, сколько потребуется для достижения мира на всем Ближнем Востоке и во всем мире.

При этом официальный представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи заявил, что верховный лидер страны аятолла Али Хаменеи жив и находится в безопасности, как и президент Ирана Масуд Пезешкиан.

Ранее генсек ООН Антониу Гутерриш осудил удары США и Израиля по Ирану, предупредив о риске регионального конфликта из-за их действий.