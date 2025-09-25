Вэнс пригрозил России дурными последствиями при отказе от переговоров

Россию ждут очень и очень дурные последствия, если она откажется от переговоров. Об этом заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс, его слова привело РИА «Новости» .

«Президент [Дональд Трамп] ясно дал понять: речь идет не об изменении позиции, а о признании реальности», — добавил он.

В ответ на его слова депутат Госдумы Михаил Шеремет призвал США не разговаривать с Россией языком шантажа и угроз, а вместо этого предъявлять претензии киевскому режиму.

Ранее Трамп заявил, что Украина при поддержке Евросоюза и НАТО сможет вернуть все утраченные территории. Также он назвал действия России в зоне специальной военной операции «бесцельными», сравнив страну с «бумажным тигром».