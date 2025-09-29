Украинское руководство ущемляло права русских в Донбассе и Новороссии, пытаясь поработить граждан, что больше походит на геноцид. Такое мнение выразил глава Крыма Сергей Аксенов в беседе с ТАСС .

«Враг добивался своих целей: в рамках своего марионеточного государства поработить людей, другого слова подобрать сложно. Поработить, в первую очередь, граждан, которые имеют этнические русские корни. На мой взгляд, все это больше похоже на геноцид», — сказал он.

Он отметил, что Россия способна обеспечить людям безопасность по этому вопросу. Остальное зависит только от самих граждан. Работа в команде повлияет на достижение результатов, которых ждут жители этих регионов.

Ранее первый зампред комитета ГД по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий заявил, что жители Сумской, Харьковской и Днепропетровской областей выразили благодарность российским бойцам за освобождение от европейских карателей.

Российские войска на востоке Украины формируют буферную зону, освобождая населенные пункты. По словам Водолацкого, на территории, где ее создают, находятся наемники ВСУ из других стран.