«Задержусь на 15 минут». В США раскрыли интересные детали звонка Трампа Путину

Интересные подробности звонка президента США Дональда Трампа своему российскому коллеге Владимиру Путину раскрыл в эфире Fox News министр финансов Штатов Скотт Бессент. Телефонный разговор состоялся во время визита в Белый дом европейских лидеров и главы киевского режима Владимира Зеленского.

Во время переговоров в Вашингтоне в Москве была полночь. По словам Бессента, когда Трамп пообещал позвонить Путину после переговоров, тот согласился задержаться на работе.

«Хорошо, я задержусь еще на 15 минут, или вы можете позвонить завтра», — передал слова российского лидера министр.

Трамп позвонил Путину в разгар переговоров с европейскими лидерами, утверждает немецкая газета Bild. Однако сам глава Белого дома заявил в интервью Fox News, что не звонил российскому лидеру во время переговоров, так как посчитал это неуважением по отношению к Путину.

Разговор длился 40 минут. Американский президент проинформировал Путина о переговорах с Зеленским и главами европейских стран.