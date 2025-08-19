Разговор Трампа и Путина длился 40 минут. Подробности переговоров

Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп провели телефонный разговор. Об этом сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков, его сообщение опубликовал Telegram-канал Кремля.

«Путин и Трамп провели телефонный разговор, он продолжался около 40 минут», — сообщил Ушаков.

Беседа двух лидеров была откровенной и весьма конструктивной, отметил помощник президента России. Американский президент проинформировал Путина о переговорах с украинским лидером Владимиром Зеленским и главами европейских стран.

Трамп и Путин высказались в поддержку прямых переговоров между делегациями России и Украины. Российский президент в разговоре поблагодарил американского коллегу за гостеприимство и хорошую организацию саммита на Аляске.

Дональд Трамп позвонил Путину после встречи с Зеленским и переговоров с европейскими лидерами, прибывшими в Белый дом. По утверждению немецкой газеты, Трамп позвонил российскому коллеге, прервав беседу с гостями из Европы. В Белом доме эту информацию не подтвердили.