Трамп прервал встречу с европейскими лидерами ради звонка Путину

Президент США Дональд Трамп прервал встречу с европейскими лидерами в Белом доме, чтобы позвонить российскому коллеге Владимиру Путину. Об этом написало немецкое издание Bild .

На встрече в Белом доме присутствовали, помимо президента Украины Владимира Зеленского и хозяина Овального кабинета, премьеры Италии и Великобритании Джорджа Мелони и Кир Стармер, президенты Франции и Финляндии Эммануэль Макрон и Александр Стубб, канцлер Германии Фридрих Мерц, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и генеральный секретарь НАТО Марк Рютте.

Встречу в расширенном формате продолжили после окончания телефонного разговора Путина и Трампа.

При этом в Белом доме не подтвердили, что Трамп прерывало переговоры с европейскими главами для разговора с Путиным. Об этом написал телеканал Fox News.

После завершения расширенной встречи гости не покинули Белый дом, ожидается, что начнется другой формат переговоров.