Трамп объяснил, почему не звонил Путину при европейских лидерах

Трамп сообщил, что не звонил Путину при лидерах Европы

Американский лидер Дональд Трамп сообщил, что не звонил российскому коллеге Владимиру Путину в присутствии европейских лидеров. Об этом он рассказал в интервью Fox News .

«Я не звонил Путину в присутствии европейских лидеров. Я посчитал, что это было бы неуважительно по отношению к нему», — отметил президент США.

Глава государства отметил, что окончательное решение по урегулированию украинского конфликта примут Владимир Путин и Владимир Зеленский. Однако Трамп усомнился, что Россия и Украина когда-нибудь станут лучшими друзьями.

Президент США получил официальное приглашение в Россию, сообщил ранее глава МИД Сергей Лавров. Конкретики по вероятному визиту Трампа пока нет.