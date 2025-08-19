Трамп объяснил, почему не звонил Путину при европейских лидерах

Американский лидер Дональд Трамп сообщил, что не звонил российскому коллеге Владимиру Путину в присутствии европейских лидеров. Об этом он рассказал в интервью Fox News.
«Я не звонил Путину в присутствии европейских лидеров. Я посчитал, что это было бы неуважительно по отношению к нему», — отметил президент США.
Глава государства отметил, что окончательное решение по урегулированию украинского конфликта примут Владимир Путин и Владимир Зеленский. Однако Трамп усомнился, что Россия и Украина когда-нибудь станут лучшими друзьями.