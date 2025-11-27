Задержанный за ограбление Лувра заявил об организаторах со славянским акцентом

Задержанный по подозрению в ограблении Лувра 39-летний Абдулай Н. рассказал, что у организаторов преступления был слышен славянский акцент. Об этом сообщила газета Le Parisien .

За несколько дней до происшествия Абдулай Н. получил предложение от двух мужчин совершить ограбление. Ему пообещали 15 тысяч евро. Подозреваемый заявил, что не знал, что грабит знаменитый музей. Он думал, что это заброшенное предприятие.

Злоумышленники проникли в Лувр с набережной Франсуа Миттерана, напротив входа со стороны пирамиды, уточнила Le Parisien.

В публикации также привели показания 35-летнего алжирца Айеда Г., который приехал во Францию в 2010 году. Он признался, что проник в музей и украл драгоценности.

Подозреваемый подчеркнул, что его вербовали за день до преступления. Вербовщика он знал только под псевдонимом, а 37-летний Слиман К. вообще отрицает свою причастность к преступлению.

Во вторник, 25 ноября, полиция задержала еще одного подозреваемого. По информации Le Parisien, задержанный связан с Слиманом К. и Абдулаем Н. Айед Г., двоюродный брат Слимана К., также фигурирует в этом деле.

По информации Le Parisien, полиция с осторожностью воспринимает показания задержанных. Однако правоохранители не исключают, что в ходе расследования выявят зарубежных спонсоров преступления. Ограбление Лувра планировали несколько недель. Преступники запаниковали из-за быстрой реакции полиции и оставили следы.

Ранее обвинения по статьям об организованном ограблении музея и сговоре с целью совершения преступления предъявили четырем подозреваемым. Им грозит до 10 лет тюрьмы. Прокурор Парижа назвала ограбивших Лувр мелкими преступниками.