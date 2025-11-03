Прокурор Парижа назвала ограбивших Лувр мелкими преступниками

Лувр ограбили мелкие преступники, а не профессиональные воры. Об этом заявила прокурор Парижа Лор Бекко, сообщила газета The Guardian.

По словам главы городского надзорного органа, задержанные злоумышленники проживали в неблагополучных районах Парижа и имели судимости за кражи.

«Это не совсем обычное преступление <…>, но это тот вид преступной деятельности, который мы обычно не связываем с высшими эшелонами организованной преступности», — сказала Бекко.

Прокурор пояснила, что на непрофессионализм подозреваемых указали их ошибки.

В частности, они уронили дорогостоящую корону императрицы Евгении во время бегства и оставили на месте преступления инструменты с возможными следами ДНК.

Ранее стало известно, что часть важнейших предметов из коллекции украшений Лувра после ограбления разместили в подземном хранилище Банка Франции.