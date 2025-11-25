Французская полиция поймала четвертого возможного грабителя Лувра

Французские правоохранители задержали четвертого подозреваемого в ограблении Лувра. Об этом сообщила газета Le Parisien .

Возможного похитителя экспонатов задержали утром 25 ноября в регионе Иль-де-Франс. Издание уточнило, что мужчина уже попадал в поле зрения полиции.

По информации газеты, задержанный жил в столичном пригороде Обервилье. Полиция вела слежку за подозреваемым более месяца.

Ранее издание Le Parisien уточнило, что ограбление знаменитого музея мог заказать богатый иностранец. Двое из пойманных преступников признались в преступлении и рассказали, что действовали по заказу неизвестного из криминальной сферы.

Один из подозреваемых заявил, что якобы не знал о главном музее Франции. По его словам, он хотел вынести драгоценности из здания, расположенного «рядом со стеклянной пирамидой» Лувра. Другой мужчина думал, что проникает не в музей, а в «некое закрытое здание», в котором нет людей по воскресеньям.