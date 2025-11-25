Четырем подозреваемым предъявили обвинения в ограблении Лувра

Обвинения в ограблении Лувра предъявили четверым подозреваемым. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на прокуратуру Парижа.

«Четырем лицам уже предъявлены официальные обвинения в связи с судебным расследованием, начатым 29 октября 2025 года», — заявили в ведомстве.

Фигурантов обвинили по статьям об организованном ограблении и сговоре с целью совершения преступления, им грозит до 10 лет тюрьмы. Речь идет о трех мужчинах и женщине 1986–1990 годов рождения, которых задержали 25 и 29 октября.

Днем 25 ноября прокуратура Парижа сообщила о задержании еще четырех подозреваемых в ограблении музея — двух мужчинах 38 и 39 лет и двух женщинах 31 и 40 лет. Их допросят следователи.

Один из задержанных жил в столичном пригороде Обервилье.