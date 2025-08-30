Задержанных сотрудников «Sputnik Азербайджан» призвали освободить

Азербайджану как можно скорее нужно освободить задержанных журналистов Sputnik. Об этом РИА «Новости» заявил генеральный директор медиагруппы «Россия сегодня» Дмитрий Киселев.

Он напомнил, что Евгений Белоусов и Игорь Картавых уже два месяца находятся за решеткой. За все это время не последовало реакции от тех, кто использовал журналистов для эскалации отношений двух союзнических стран и народов.

«Обвинять сначала чуть ли не в шпионаже, а потом менять суть беспочвенных обвинений на мошенничество — действия, которые не соответствуют цивилизованным нормам. Мы призываем к скорейшему освобождению сотрудников и предоставлению возможности вернуться на родину», — сказал Киселев.

Власти Азербайджана в июне задержали семь человек в агентстве «Sputnik Азербайджан». Главу редакции Картавых и шеф-редактора Белоусова арестовали на четыре месяца, суд отклонил апелляцию на изменение меры пресечения.