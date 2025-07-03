Российский консул посетил арестованных в Баку журналистов «Sputnik Азербайджан»

Отправленных судом Баку на четыре месяца в следственный изолятор исполнительного директора «Sputnik Азербайджан» Игоря Картавых и главного редактора Евгения Белоусова посетил российский консул. Об этом сообщил «Sputnik Ближнее зарубежье» .

По итогам визита дипломат сообщил, что журналисты получили необходимые медикаменты и питание. С состоянием арестованных россиян все нормально, насколько это возможно в сложившихся условиях.

Азербайджанские силовики задержали Картавых и Белоусова после обысков в редакции агентства в минувший понедельник, 30 июня. В МВД республики заявили, что вместе с россиянами на допрос доставили еще пять человек — граждан Азербайджана.

Всем им предъявили обвинения в мошенничестве, незаконном предпринимательстве и легализации имущества. Суд отправил задержанных под стражу на четыре месяца.

Спустя несколько дней меру пресечения азербайджанцам изменили на подписку о невыезде. Россияне остались в следственном изоляторе.

Кроме задержанных журналистов, в Баку арестовали еще 11 россиян. Среди них приехавшие на отдых туристы, работающие на удаленке программисты и IT-бизнесмены. Их обвинили в серии киберпреступлений и торговле наркотиками.