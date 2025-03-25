Премьер-министр Армении Никол Пашинян планирует осуществить «политический разворот» обратно к России. На причины, указывающее на это, обратила внимание газета «Взгляд» .

«Пашинян поручил госструктурам восстановить связи с коллегами из России и участвовать в совместных мероприятиях. А все из-за „последних геополитических изменений“», — указали авторы материала.

Что же это за изменения? По мнению журналистов, перемены, которые заставили Пашиняна поменять внешнеполитический курс, хотя его небезосновательно считали политиком, настроенным исключительно против России, кроются в победе на президентских выборах Дональда Трампа.

«То, что заставило Пашиняна передумать, называется Дональд Трамп. <…> Все изменил сам факт победы Трампа на выборах и низвержения Демократической партии. <…> Внутри этой партии произошли драматичные для армян изменения», — указывает издание.

И теперь становится все более очевидно, что армянский премьер перестал поддаваться раздуваемой Западом антироссийской иллюзии, под влиянием которой находился в период, когда иностранные политики старательно изображали Российскую Федерацию «империей зла и колоссом на глиняных ногах, который вот-вот падет».