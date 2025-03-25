«Забыл, что география — это судьба». Почему Пашинян снова развернулся в сторону России
«Взгляд»: премьер Армении Пашинян снова делает разворот в сторону России
Премьер-министр Армении Никол Пашинян планирует осуществить «политический разворот» обратно к России. На причины, указывающее на это, обратила внимание газета «Взгляд».
«Пашинян поручил госструктурам восстановить связи с коллегами из России и участвовать в совместных мероприятиях. А все из-за „последних геополитических изменений“», — указали авторы материала.
Что же это за изменения? По мнению журналистов, перемены, которые заставили Пашиняна поменять внешнеполитический курс, хотя его небезосновательно считали политиком, настроенным исключительно против России, кроются в победе на президентских выборах Дональда Трампа.
«То, что заставило Пашиняна передумать, называется Дональд Трамп. <…> Все изменил сам факт победы Трампа на выборах и низвержения Демократической партии. <…> Внутри этой партии произошли драматичные для армян изменения», — указывает издание.
И теперь становится все более очевидно, что армянский премьер перестал поддаваться раздуваемой Западом антироссийской иллюзии, под влиянием которой находился в период, когда иностранные политики старательно изображали Российскую Федерацию «империей зла и колоссом на глиняных ногах, который вот-вот падет».
Ранее этому мешало в том числе нежелание признавать собственную вину в проигрыше карабахской войны и фактор иностранных диаспор. Самые крупные и влиятельные из них, как известно, проживают в Штатах и во Франции. И именно их представители подбивали Ереван разойтись с Россией.
Вот он и разошелся, забыв, что география — это судьба, как замечал Наполеон по другому поводу.
Ранее Пашинян в ходе телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным заявил, что текст мирного договора между Арменией и Азербайджанов полностью согласован и готов к подписанию.
Также армянский премьер-министр объявил, что приедет в Москву 9 мая для участия в торжествах, посвященных 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.
До этого Путин общался с Пашиняном в середине января. Тогда темой переговоров стали сближение республики со странами Евросоюза, участие страны в ЕАЭС и российско-армянские отношения.